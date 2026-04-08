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08.04.2026 19:12:36
Landis+Gyr schliesst Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius ab
Zug (awp) - Landis+Gyr hat den Verkauf seines Geschäfts in Europa, dem Nahen Osten und Afrika an Aurelius abgeschlossen. Die Transaktion wurde mit Wirkung per Ende März 2026 vollzogen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.
Der im September 2025 angekündigte Verkauf umfasst das gesamte Zählerportfolio für Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie die dazugehörigen Software- und Servicelösungen, fünf Produktionsstandorte und rund 2800 Mitarbeitende. Landis+Gyr will den Erlös aus der Transaktion über das im Oktober 2025 lancierte Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre zurückführen.
Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf die Regionen Amerika und Asien-Pazifik, wo es nach eigenen Angaben führende Marktpositionen hält.
awp-robot/tp
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