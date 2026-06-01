Landis+Gyr führt neue Segmentstruktur ein und konkretisiert Wachstumsziele

Zug (awp) - Nach dem Verkauf des EMEA-Geschäfts führt der Stromzählerproduzent Landis+Gyr eine neue Segmentstruktur ein. Damit sollen die wesentlichen Treiber von Wachstum und Profitabilität im verbleibenden Geschäft besser abgebildet werden, erklärte das Unternehmen am Montag im Vorfeld eines Investorentages.

Das neue Segment "Connected Platforms" umfasst den Angaben zufolge das klassische Zähler- und Kommunikationsgeschäft sowie zugehörige Installations- und Servicedienstleistungen. "Grid Intelligence" dagegen bündele Software-, Datenanalyse- und Beratungsangebote für Stromnetze.

Bei den "Connected Platforms" erwartet Landis+Gyr ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Für das Segment "Grid Intelligence" stellt das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 10 Prozent pro Jahr in Aussicht.

Für "Connected Platforms" wird eine Bruttomarge von rund 30 Prozent erwartet, während die Marge im Segment "Grid Intelligence" bei etwa 50 Prozent liegen soll.

Angesichts der weltweit steigenden Investitionen in intelligente Stromnetze sieht sich das Unternehmen gut positioniert. Treiber seien der wachsende Energiebedarf durch Rechenzentren und Elektrifizierung sowie die Modernisierung der Netzinfrastruktur.

Allein in den USA würden in den kommenden fünf Jahren Investitionen von rund 1,4 Billionen US-Dollar erwartet, hiess es weiter. Seit der Trennung vom EMEA-Geschäft ist Landis+Gyr auf Amerika und Asien-Pazifik fokussiert.

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