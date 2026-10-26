Landis+Gyr erhält Grossauftrag von US-Energieversorger

Zug (awp) - Landis+Gyr hat einen Grossauftrag von einem führenden US-Energieversorger erhalten. Die Vereinbarung umfasst mehr als 3 Millionen Messendpunkte sowie Revelo-Zähler, Netzwerktechnologien und Sicherheitslösungen.

Damit soll das Stromnetz modernisiert und die Netztransparenz sowie die operative Leistungsfähigkeit verbessert werden, wie Landis+Gyr am Montag mitteilte.

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