Landis+Gyr-Aktie zieht an: Marge bei tieferem Umsatz gesteigert

Für die Marge ist das Unternehmen etwas optimistischer geworden.

Von April bis September sank der Umsatz um 6,3 Prozent auf 501,4 Millionen US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Grund dafür sei eine Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt und neuen Projekten.

Der Auftragseingang belief sich auf 337,3 Millionen und lag somit deutlich tiefer als der Umsatz. Damit türmte sich per Ende September 2026 ein Auftragsbestand von 2,72 Milliarden Dollar, das ist 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Noch nicht in dieser Rechnung drin ist aber ein grosser Auftrag von 509 Millionen Dollar. Dieser wurde nach Angaben des Unternehmens im Oktober und damit nach dem Ende Berichtsperiode verbucht.

Profitabilität verbessert

In Sachen Profitabilität machte das Unternehmen Fortschritte. Der bereinigte Bruttogewinn etwa nahm um 4 Prozent auf 189,2. Millionen Dollar zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,7 Prozentpunkte auf 37,7 Prozent.

Das ist laut Landis+Gyr ein Rekordwert für ein Halbjahr. Die höhere Profitabilität sei auf operative Effizienzsteigerungen und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen.

Gleiches bei dem um Sonderfaktoren bereinigten Betriebsgewinn (adj. EBITDA) - dieser rückte um 3,5 Prozent auf 73,9 Millionen vor mit einer Marge von 14,7 Prozent (VJ: 13,3%).

Unter dem Strich resultierte aus den weitergeführten Aktivitäten ein Überschuss von 51,1 Millionen Dollar. Damit wurde der Konzerngewinn mehr als Verdreifacht.

Die Ziele für das Geschäftsjahr 2026/27 wurden etwas angepasst. Neu peilt das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von 15 bis 16 Prozent, bisher wurden 14,5 bis 15,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Auch die Umsatzguidance hat eine leichte Adjustierung erfahren. Neu werden 1,085 bis 1,115 Milliarden Dollar versprochen, nach zuvor 1,075 bis 1,125 Milliarden, die Spanne wurde damit etwas eingegrenzt.

Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von 1,166 Milliarden Dollar erzielt und eine bereinigte EBITDA-Marge von 14,4 Prozent erreicht.

Und Landis+Gyr strebt erklärtermassen eine Kotierung seiner Aktien in den USA an. Man habe in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte bei den Vorbereitungen erzielt, hiess es hierzu. Man werde "zu gegebener Zeit" ein Update geben.

An der SIX zeigt sich die Landis+Gyr-Aktie zeitweise 8,38 Prozent höher bei 58,20 CHF.

ra/cf

Zug (awp)