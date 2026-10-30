Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’807 0.3%  SPI 20’843 0.2%  Dow 52’038 -0.6%  DAX 25’860 -0.7%  Euro 0.9195 -0.1%  EStoxx50 6’148 -1.0%  Gold 3’908 -2.9%  Bitcoin 63’960 -0.4%  Dollar 0.8252 0.3%  Öl 117.4 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Logitech2575132
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
CoreWeave und andere KI-Aktien: Warum Optionshändler mit steigender Volatilität rechnen
Deutsche Telekom-Aktie fester: EZB-Grossauftrag mit Nexi für digitalen Euro erhalten
Sanofi-Aktie springt an: Pharmakonzern hebt Jahresziele an - Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen
Commerzbank-Aktie tiefer: UniCredit wirbt bei Mittelstand um Vertrauen
Bayer-Aktie führt DAX an: Pharmakonzern gewinnt Glyphosat-Prozess
Suche...
ETF Sparplan

Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabilität verbessert 30.10.2026 16:04:00

Landis+Gyr-Aktie zieht an: Marge bei tieferem Umsatz gesteigert

Landis+Gyr-Aktie zieht an: Marge bei tieferem Umsatz gesteigert

Nach dem Verkauf des EMEA-Geschäfts hat der Stromzählerproduzent Landis+Gyr im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2026/27 weniger umgesetzt, die Gewinnzahlen aber leicht gesteigert.

Landis+Gyr
55.04 CHF 2.33%
Kaufen Verkaufen
Für die Marge ist das Unternehmen etwas optimistischer geworden.

Von April bis September sank der Umsatz um 6,3 Prozent auf 501,4 Millionen US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Grund dafür sei eine Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt und neuen Projekten.

Der Auftragseingang belief sich auf 337,3 Millionen und lag somit deutlich tiefer als der Umsatz. Damit türmte sich per Ende September 2026 ein Auftragsbestand von 2,72 Milliarden Dollar, das ist 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Noch nicht in dieser Rechnung drin ist aber ein grosser Auftrag von 509 Millionen Dollar. Dieser wurde nach Angaben des Unternehmens im Oktober und damit nach dem Ende Berichtsperiode verbucht.

Profitabilität verbessert

In Sachen Profitabilität machte das Unternehmen Fortschritte. Der bereinigte Bruttogewinn etwa nahm um 4 Prozent auf 189,2. Millionen Dollar zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,7 Prozentpunkte auf 37,7 Prozent.

Das ist laut Landis+Gyr ein Rekordwert für ein Halbjahr. Die höhere Profitabilität sei auf operative Effizienzsteigerungen und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen.

Gleiches bei dem um Sonderfaktoren bereinigten Betriebsgewinn (adj. EBITDA) - dieser rückte um 3,5 Prozent auf 73,9 Millionen vor mit einer Marge von 14,7 Prozent (VJ: 13,3%).

Unter dem Strich resultierte aus den weitergeführten Aktivitäten ein Überschuss von 51,1 Millionen Dollar. Damit wurde der Konzerngewinn mehr als Verdreifacht.

Die Ziele für das Geschäftsjahr 2026/27 wurden etwas angepasst. Neu peilt das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von 15 bis 16 Prozent, bisher wurden 14,5 bis 15,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Auch die Umsatzguidance hat eine leichte Adjustierung erfahren. Neu werden 1,085 bis 1,115 Milliarden Dollar versprochen, nach zuvor 1,075 bis 1,125 Milliarden, die Spanne wurde damit etwas eingegrenzt.

Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von 1,166 Milliarden Dollar erzielt und eine bereinigte EBITDA-Marge von 14,4 Prozent erreicht.

Und Landis+Gyr strebt erklärtermassen eine Kotierung seiner Aktien in den USA an. Man habe in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte bei den Vorbereitungen erzielt, hiess es hierzu. Man werde "zu gegebener Zeit" ein Update geben.

An der SIX zeigt sich die Landis+Gyr-Aktie zeitweise 8,38 Prozent höher bei 58,20 CHF.

ra/cf

Zug (awp)

Weitere Links:

Landis+Gyr-Aktie freundlich: Vertriebspartnerschaft mit Metercor in Kanada

Bildquelle: Landis+Gyr
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:44 SMI setzt neue Bestmarke
09:34 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
08:36 Logo WHS Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SGB0YU
Short 15’706.16 13.99 SABWMU
Short 16’285.96 9.00 SXB66U
SMI-Kurs: 14’806.84 30.10.2026 16:03:41
Long 14’169.97 19.16 SYBDTU
Long 13’860.54 13.79 SOE7BU
Long 13’282.09 8.97 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Bayer-Aktie führt DAX an: Pharmakonzern gewinnt Glyphosat-Prozess
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/44: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/44. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.