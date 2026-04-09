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Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492

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Transaktion 09.04.2026 06:10:00

Landis+Gyr-Aktie: Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius abgeschlossen

Landis+Gyr-Aktie: Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius abgeschlossen

Landis+Gyr hat den Verkauf seines Geschäfts in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) an Aurelius abgeschlossen.

Landis+Gyr
53.14 CHF 4.12%
Kaufen Verkaufen
Die Transaktion wurde mit Wirkung per Ende März 2026 vollzogen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Der im September 2025 angekündigte Verkauf umfasst das gesamte Zählerportfolio für Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie die dazugehörigen Software- und Servicelösungen, fünf Produktionsstandorte und rund 2800 Mitarbeitende.

Die Transaktion wurde bei der Ankündigung mit 215 Millionen US-Dollar bewertet. Landis+Gyr will den Erlös über das im Oktober 2025 lancierte Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre zurückführen.

Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf die Regionen Amerika und Asien-Pazifik, wo es nach eigenen Angaben führende Marktpositionen hält.

awp-robot/tp

Zug (awp)

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Bildquelle: Landis+Gyr

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