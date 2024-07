Landis+Gyr-Aktie springt an: Landis+Gyr erhält mit SEO neuen Grossaktionär

Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) hat einen Anteil von 5 Prozent von Kirkbi Invest übernommen und ist damit zum zweitgrössten Aktionär hinter Rudolf Maag vorgerückt, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Hinter SEO steht ein vom früheren Holcim-Patron Thomas Schmidheiny aufgebauter Investmentfonds. Die Gesellschaft verwaltet laut eigenen Angaben das Geld von mehreren Family Offices, Pensionsfonds und institutionellen Anlegern. Grössere Beteiligungen an börsenkotierten Gesellschaften in der Schweiz hält SEO zudem an Dormakaba und U-Blox.

Kirkbi Invest ist die Investmentfirma der Erben des Lego-Gründers Kirk Kristiansen. Sie hatte bereits im Februar ihren Anteil an Landis+Gyr reduziert und im Rahmen eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens Aktien bei institutionellen Investoren platziert.

Nun soll anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung Fabian Rauch, der Mitbegründer und Managing Partner von SEO, als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden, wie Landis+Gyr am Donnerstag weiter mitteilte. Der Vertreter von Kirkbi, Peter Bason, will hingegen auf den Termin dieser GV zurücktreten.

Am Donnerstag gewinnen die Landis+Gyr-Aktien an der SIX zwischenzeitlich 5,03 Prozent auf 77,20 Schweizer Franken.

cf/rw/ra

Zug (awp)