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28.10.2026 07:38:00
Landis+Gyr-Aktie: Konzern schliesst Rückkaufprogramm ab
Landis+Gyr hat ein früher angekündigtes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
Damit wurden insgesamt rund 30,5 Millionen Franken aufgewendet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Aktienrückkauf sah gemäss früheren Angaben ein Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu 37 Millionen US-Dollar vor.
Per 27. Oktober 2026 hält Landis+Gyr 2,89 Millionen eigene Aktien. Das entspreche 10,00 Prozent der ausstehenden Anteile.
ra/to
Zug (awp)
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