Landis+Gyr-Aktie: Konzern schliesst Rückkaufprogramm ab

Seit deren Start im August hat der Produzent von Stromzählern 605'430 eigene Namenaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 50,36 Franken je Aktie erworben.

Damit wurden insgesamt rund 30,5 Millionen Franken aufgewendet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Aktienrückkauf sah gemäss früheren Angaben ein Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu 37 Millionen US-Dollar vor.

Per 27. Oktober 2026 hält Landis+Gyr 2,89 Millionen eigene Aktien. Das entspreche 10,00 Prozent der ausstehenden Anteile.

ra/to

Zug (awp)