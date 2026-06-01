Landis+Gyr-Aktie im Fokus: Mittelfristziele bestätigt - Dividenden sollen steigen

Das Unternehmen richtet sich neu auf die Segmente Connected Platforms und Grid Intelligence aus.

Das neue Segment "Connected Platforms" umfasst den Angaben zufolge das klassische Zähler- und Kommunikationsgeschäft sowie zugehörige Installations- und Servicedienstleistungen. "Grid Intelligence" dagegen bündele Software-, Datenanalyse- und Beratungsangebote für Stromnetze.

Bei den "Connected Platforms" erwartet Landis+Gyr ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Für das Segment "Grid Intelligence" stellt das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 10 Prozent pro Jahr in Aussicht.

Für "Connected Platforms" wird eine Bruttomarge von rund 30 Prozent erwartet, während die Marge im Segment "Grid Intelligence" bei etwa 50 Prozent liegen soll.

Angesichts der weltweit steigenden Investitionen in intelligente Stromnetze sieht sich das Unternehmen gut positioniert. Treiber seien der wachsende Energiebedarf durch Rechenzentren und Elektrifizierung sowie die Modernisierung der Netzinfrastruktur.

Allein in den USA würden in den kommenden fünf Jahren Investitionen von rund 1,4 Billionen US-Dollar erwartet, hiess es weiter. Seit der Trennung vom EMEA-Geschäft ist Landis+Gyr auf Amerika und Asien-Pazifik fokussiert.

Die neue Segmentstruktur soll das Wachstum und die Profitabilität weiter stärken, erklärte das Unternehmen am Montag im Vorfeld eines Investorentages, der später am Tag in New York stattfindet. Die Firma hat den Anlass selbst als Update zu Strategie, Technologie-Roadmap, Kapitalallokation und neuer Segmentstruktur angekündigt.

Die Wahl der US-Metropole als Austragungsort ist kein Zufall: Seit April ist Landis+Gyr faktisch ein auf Amerika und Asien-Pazifik fokussierter Smart-Metering- und Grid-Edge-Anbieter. Und das Unternehmen strebt erklärtermassen eine Kotierung seiner Aktien in den USA an. Dazu erklärt sich das Unternehmen in dem Communiqué allerdings nicht.

Die Mittelfristziele werden bestätigt: Landis+Gyr will bis 2028 eine jährliche durchschnittliche Umsatzwachstumsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen und der bereinigte EBITDA soll doppelt so schnell wachsen als der Umsatz.

Treiber dafür sollen insbesondere neue Grossprojekte aus dem bestehenden Auftragsbestand von 3,9 Milliarden US-Dollar sein, die schrittweise anlaufen werden.

Und die Ziele werden um weitere Details ergänzt. So will Landis+Gyr rund 80 Prozent des bereinigten Betriebsgewinns in Free Cashflow umwandeln und die Bruttomarge des Konzerns soll auf über 35 Prozent steigen. Ferner soll der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) mindestens fünfmal so stark wie der Umsatz wachsen.

Das überschüssigen Geld will Landis+Gyr seinen Aktionären zu einem guten Teil zukommen lassen. Man beabsichtige, die progressive jährliche Dividendenpolitik durch Ausschüttungen aus den Kapitaleinlagereserven fortzusetzen. Darüber hinaus plane das Unternehmen, die Rendite für die Aktionäre durch sein Aktienrückkaufprogramm weiter zu steigern.

Zug (awp)