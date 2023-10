Landis+Gyr-Aktie gibt nach: Landis+Gyr kauft in Neuseeland zu

Mit der Übernahme von Thundergrid, einem Spezialisten für Infrastruktur für elektrische Fahrzeuge, soll das Geschäft mit EV-Ladestationen gestärkt werden.

Die Akquisition unterstütze die Strategie, das Wachstum im Bereich "intelligente Infrastruktur" zu beschleunigen und das Geschäft mit Lösungen für elektrische Fahrzeuge in Australien und Neuseeland auszuweiten, teilte Landis+Gyr am Mittwoch mit. Diese beiden Märkte hätten bereits einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien.

Thundergrid wird von Landis+Gyr zu 100 Prozent übernommen, behält aber die kommerzielle Eigenständigkeit. Auch das bisherige Management-Team von Thundergrid wird beibehalten. Finanzielle Details zur Transaktion werden keine gemacht.

Die Landis+Gyr-Aktie steht am Mittwoch an der SIX zeitweise bei 63,95 Franken und damit 0,39 Prozent tiefer.

cf/ys

Zug (awp)