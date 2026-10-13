Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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13.10.2026 17:19:07
Landis+Gyr-Aktie freundlich: Vertriebspartnerschaft mit Metercor in Kanada
Landis+Gyr und das kanadische Unternehmen Metercor schliessen eine Vertriebspartnerschaft in Kanada ab.
Davon würden beide Konzerne profitieren. Landis+Gyr liefere die Produkte für Versorgungsunternehmen, während Metercor die Kundenbeziehungen zu den Versorgern in Kanada habe und lokal liefern könne, hiess es. Finanzielle Details zur Partnerschaft wurden im Communiqué nicht genannt.Im Schweizer Handel steigt die Landis+Gyr-Aktie zeitweise um 1,53 Prozent auf 53,00 Franken.
jb/mk
Zug/Calgary (awp)
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