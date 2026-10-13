Landis+Gyr-Aktie freundlich: Vertriebspartnerschaft mit Metercor in Kanada

Der Ausrüster von Energieversorgungsfirmen mit Sitz in Calgary werde zum Vertreter des ganzen Produktportfolios von Landis+Gyr in Kanada, teilte der Schweizer Strom- und Gaszählerproduzent am Dienstag in einem Communiqué mit.

Davon würden beide Konzerne profitieren. Landis+Gyr liefere die Produkte für Versorgungsunternehmen, während Metercor die Kundenbeziehungen zu den Versorgern in Kanada habe und lokal liefern könne, hiess es. Finanzielle Details zur Partnerschaft wurden im Communiqué nicht genannt.

Im Schweizer Handel steigt die Landis+Gyr-Aktie zeitweise um 1,53 Prozent auf 53,00 Franken.

jb/mk

Zug/Calgary (awp)