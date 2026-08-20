Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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20.08.2026 11:04:00
Landis+Gyr-Aktie etwas schwächer: Neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt
Landis+Gyr hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt.
Der Verwaltungsrat habe ein Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu 37 Millionen US-Dollar genehmigt, hiess es weiter. Dabei sollen maximal 2,09 Prozent der ausgegebenen Namenaktien zurückgekauft werden.
Die Aktien werden über die ordentliche Handelslinie der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Finanziert wird der Rückkauf aus den Kapitaleinlagereserven. Das Programm soll am 21. August 2026 beginnen und spätestens am 27. Oktober 2028 enden.
Die Papiere von Landis+Gyr notieren im SIX-Handel am Donnerstag zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 46,40 Schweizer Franken.
hr/to
Zürich (awp)
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