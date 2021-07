Landis+Gyr-Aktie bricht nach oben aus: Landis+Gyr schliesst Vertrag über Netzmodernisierungsprojekt in USA

National Grid wird demnach in seinem Versorgungsgebiet im nördlichen New York rund 1,7 Millionen intelligente Stromzähler und 640'000 intelligente Gaszähler-Module der neuen Generation einsetzen.

Die neue Generation der Zähler ermöglichten die Datenanalysen im Sekundentakt, maschinelles Lernen und Entscheidungsfindung an der Peripherie des Netzes, teilte Landis+Gyr am Freitag mit. Die Gridstream Connect-Plattform von Landis+Gyr werde für die Vernetzung, die Intelligenz von Zählern und Geräten an der Peripherie des Netzes, den verbesserten Zugang zu Energienutzungsinformationen und die Netzanalyse sorgen.

National Grid plane darüber hinaus, interoperable Netzwerkkomponenten zu verwenden, die nahtlos mit der Gridstream Connect-Plattform zusammenarbeiten und die Optionen für den Ausbau der Routing-Infrastruktur erweiterten. Zu den finanziellen Einzelheiten wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Am Montag gewinnt die Landis+Gyr-Aktie via SWX zeitweise 9,09 Prozent auf 70,20 Franken.

tp/tv

Cham (awp)