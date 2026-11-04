Landcadia A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Landcadia A hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Landcadia A 0.120 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Landcadia A mit einem Umsatz von insgesamt 457.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 424.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7.66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch