Landcadia A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Landcadia A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.11 USD. Im letzten Jahr hatte Landcadia A einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 442.3 Millionen USD – ein Plus von 9.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Landcadia A 402.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch