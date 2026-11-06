LandBridge Company LLC Registered A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LandBridge Company LLC Registered A hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LandBridge Company LLC Registered A ein EPS von 0.260 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LandBridge Company LLC Registered A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 50.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch