09.01.2026 06:37:00
LAND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LAND hat am 08.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0.02 JPY gegenüber 0.080 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 282.1 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 81.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LAND 1.50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
