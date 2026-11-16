LAND BUSINESS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LAND BUSINESS präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

LAND BUSINESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 58.01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.52 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 30.24 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -18.060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 27.20 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18.60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch