|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 14:55:03
Land & Buildings Urges Invitation Homes To Return $2 Bln Annually To Shareholders
(RTTNews) - Land & Buildings Investment Management LLC, an activist shareholder of Invitation Homes Inc. (INVH), has called on the single-family rental housing company to significantly increase capital returns, citing what it considers a substantial gap between the value of the company's homes and its market valuation.
In an open letter issued on Monday, the investment firm said Invitation Homes shares could have more than 65% upside to its estimated net asset value and urged the board to take decisive steps to improve shareholder returns.
Land & Buildings estimates the company's net asset value at approximately $45 per share, compared with a public-market valuation that it says implies a value of roughly $270,000 per home, about 40% below the average $460,000 price at which Invitation Homes has sold homes since December 2025.
The activist investor also criticized Invitation Homes' stock performance, saying it has underperformed the S&P 500, broader REIT index, American Homes 4 Rent and the company's compensation peer group over the one-, three- and five-year periods.
Land & Buildings urged the board to commit to returning at least $2 billion in capital to shareholders annually on a leverage-neutral basis, funded by individual home sales and delivered through share repurchases or special dividends for as long as the stock trades below NAV.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs
Analysen zu Invitation Homes Inc Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. An der Wall Street dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.