Lancor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lancor hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2.35 INR gegenüber 0.020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lancor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 637.8 Millionen INR im Vergleich zu 421.8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch