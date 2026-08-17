LANCERS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LANCERS hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.71 JPY. Im letzten Jahr hatte LANCERS einen Gewinn von 0.320 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1.37 Milliarden JPY gegenüber 1.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch