Lancer Container Lines präsentierte Quartalsergebnisse

Lancer Container Lines präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.180 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1.32 Milliarden INR gegenüber 1.07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch