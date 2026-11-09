Lancer Container Lines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lancer Container Lines stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 INR gegenüber 0.280 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2.27 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 936.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch