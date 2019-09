Lancement stratégique par Hongji Bike d'une trottinette électrique partagée à SEULEMENT 299 dollars américains

SHANGHAI, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Hongji Bike a récemment annoncé à Wuxi le lancement stratégique d'une trottinette électrique partagée. Inspirée de la version précédente et fruit des années d'expérience de Hongji dans le domaine de la micromobilité, la nouvelle trottinette électrique minimaliste ne coûte que 299 dollars américains et offre une garantie de 24 mois pour ses composants principaux.

Selon le responsable produit de Hongji Bike, le dernier modèle de trottinette partagée de la société a fait appel aux matériaux et technologies de moulage les plus fiables et les plus durables afin de garantir la sécurité de la conduite et le respect des dernières réglementations en vigueur en Allemagne. En outre, le cadre de la trottinette a été conçu pour une position de conduite conforme aux normes ergonomiques automobiles afin de garantir que 95 % des utilisateurs européens et américains puissent jouir du confort inégalé de la trottinette électrique.

Le corps et le châssis du nouveau modèle sont également calibrés pour offrir la position de conduite la plus sûre ainsi qu'une meilleure capacité à circuler sur des routes à nids-de-poule. En élargissant et en rallongeant le plateau, Hongji permet à l'utilisateur de mieux contrôler sa position de conduite et d'effectuer des trajets plus sûrs et confortables.

Emma Wang, cofondatrice, directrice de l'exploitation et directrice du marketing de Hongji Bike, a déclaré qu'en ce qui concerne ses activités commerciales, Hongji fournit principalement ses vélos et trottinettes électriques à des opérateurs de mobilité partagée nationaux et internationaux.

Elle a également ajouté que les membres de l'équipe centrale de Hongji avaient considérablement augmenté leurs capacités de productivité après avoir livré près de 10 millions de vélos à Mobike. En conséquence, elles sont en mesure d'identifier les problèmes potentiels survenus pendant l'exploitation grâce à leur gestion du cycle de vie complet et les résoudre rapidement grâce aux efforts de R & D, réduisant ainsi les coûts de maintenance et le coût total de possession.

Par exemple, en tirant parti de l'expérience acquise durant des années d'exploitation commune de produits, l'équipe Hongji a pu réduire ses coûts pour offrir le meilleur rapport qualité-prix. En outre, Hongji continue de proposer une garantie supplémentaire de 2 ans pour les quatre composants principaux (cadre, moteur, contrôleur et batterie) de ce nouveau modèle, ce qui réduira considérablement les coûts et augmentera l'efficacité pour les opérateurs de mobilité partagée.

Le délai de production de la nouvelle trottinette électrique partagée est de 25 jours minimum à dater de la commande. Un faible coût et une haute qualité sont également garantis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1003062/Hongji_Bike_Launches_A_Strategic_Shared_Electric_Trottinette.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1003063/Hongji_Bike_Launches_A_Strategic_Shared_Electric_Trottinette.jpg