Lancement en Géorgie d'une nouvelle application de surveillance innovante, « STOP COVID », par l'ONG autrichienne NOVID20

TBILISSI, Géorgie et VIENNE, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- L'application a été développée par l'ONG autrichienne NOVID20 en coopération avec la société autrichienne de logiciels hautement innovante Dolphin Technologies. Rocket Media Communications s'apprête maintenant à la mettre à la disposition de tous les gouvernements du monde entier, bénévolement et sans licence. L'application NOVID20 fonctionne avec une technologie de pointe, incluant le Bluetooth, pour une précision maximale, contrairement au suivi basé sur les données de télécommunications. Conformément aux directives les plus strictes en matière de protection des données et sur une base totalement anonyme, des millions d'infections peuvent être évitées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé des mesures plus strictes contre la pandémie : « Pour l'emporter, nous devons nous attaquer au virus en usant de tactiques agressives et ciblées, qui testent chaque cas suspecté en isolant et en prenant soin de chaque cas confirmé et en traçant et en mettant en quarantaine tous les contacts proches », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de la santé mondiale.

La principale stratégie pour vaincre cette épidémie dont la répercussion est mondiale a été d'isoler chaque personne infectée connue et d'engager les gens à rester chez eux. Néanmoins, il doit y avoir des exceptions pour les achats de nourriture et de fournitures médicales, ainsi que pour l'obtention de traitements médicaux. En outre, pour un grand nombre de personnes, il n'est pas possible de pratiquer le télétravail, et beaucoup de personnes sans symptômes peuvent propager le virus sans s'en rendre compte.

Jusqu'à récemment, les gouvernements devaient s'appuyer sur la mémoire des personnes infectées pour identifier les personnes à risque d'infection. Pour pouvoir informer immédiatement les contacts susceptibles d'être infectés, il est crucial de connaître les allées et venues de ceux qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 pendant les périodes critiques d'incubation.

L'application NOVID20 permet aux utilisateurs de savoir s'ils ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19. Le Bluetooth, le GPS et d'autres technologies sont utilisés pour déterminer quels smartphones ont été à proximité les uns des autres, ce que le système reconnaît comme un « contact. » Lorsque deux appareils se rencontrent, ils stockent l'identifiant de l'autre ainsi que la date, l'heure et l'emplacement de cette interaction. Si un utilisateur effectue un test positif, le système avertit tous ses « contacts » qu'ils risquent de contracter et de propager le virus. Des directives gouvernementales sont alors fournies, selon chaque pays.

Le système accorde une attention particulière à la confidentialité et à la protection des données conformément au droit européen. L'application NOVID20 crée des identifiants anonymes pour chaque utilisateur et stocke toutes les données localement sur le téléphone à l'aide d'un chiffrement fort. Les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs données : ils décident si, quand et quelles informations ils souhaitent publier. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent volontairement faire don de leurs données pour soutenir l'analyse scientifique et améliorer la prise de décisions gouvernementales.

Cette solution clé en main a été développée pour les gouvernements qui se voient accorder une licence gratuite ; seuls les coûts d'adaptation et d'exploitation sont facturés. Harald Trautsch, PDG de Dolphin Technologies, qui dirige le développement produits pour l'application NOVID20, a déclaré : « Nous avons conçu une solution allégée qui peut être fournie seule, mais également mise en œuvre dans les applications existantes. Cela nous permet d'atteindre un public plus large plus rapidement et d'accroître la couverture. Nous sommes en mesure de mettre en œuvre l'application en l'espace de quelques jours dans chaque pays, à la demande de leur gouvernement. »

Le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de la République de Géorgie a tiré parti de l'innovation à un stade précoce des infections. L'objectif était de fournir des informations fiables et d'empêcher que la maladie ne se propage de manière incontrôlée. En cas d'infection confirmée, l'application envoie automatiquement des instructions pour la quarantaine et des informations aux autorités gouvernementales locales. L'application NOVID20 en Géorgie est disponible pour iOS et Android sous le nom de « STOP COVID. »

« L'application est très précise et facile à utiliser », a déclaré la ministre de la Santé Ekaterine Tikaradze. « Cela nous aidera à réagir beaucoup plus rapidement en Géorgie. Nous voulons nous assurer que nous pouvons fournir aux malades les meilleurs soins de santé disponibles. Nous devons donc combattre cette maladie avec tous les efforts possibles. Nous n'attendrons pas d'avoir atteint la capacité de notre système de santé. » La Géorgie suit le Japon et la Corée du Sud qui sont devenus des modèles de prévention dans la crise du coronavirus, en particulier avec l'aide de la technologie.

Par le passé, de grandes régions de Géorgie et d'autres pays ont été fermées en se basant uniquement sur des déclarations personnelles de patients atteints de COVID-19. L'application NOVID20 fournit toutes les données nécessaires pour identifier les contacts critiques et empêcher les gens de propager le virus. Elle permet également des réglementations de quarantaine plus précises.

Principaux faits de l'application NOVID20 contre le COVID-19 :

Solution informatique clé en main pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Un suivi et un traçage anonymes et chiffrés pour informer les personnes risquant de propager le virus sans le savoir, brisant ainsi la chaîne d'infection.

Outil de communication pour l'échange d'informations entre les gouvernements et les résidents.

Permet des réglementations de quarantaine plus précises.

Très efficace pour raccourcir la crise et aplanir la courbe.

