Lancement d'un centre de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs arrivant de l'étranger à l'aéroport Pearson

OTTAWA, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accueille favorablement l'annonce du gouvernement de l'Ontario concernant l'offre d'un dépistage de la COVID-19 sur place, à l'Aéroport international Pearson de Toronto, pour les voyageurs qui arrivent de l'étranger et qui souhaitent subir un test avant de quitter les lieux.

Ce nouveau service de dépistage ne soustrait pas le voyageur à l'obligation de se placer en quarantaine pour 14 jours à son arrivée au Canada.

Le gouvernement du Canada a instauré des mesures rigoureuses à la frontière canadienne afin de prévenir et de réduire l'importation de nouveaux cas de COVID-19 liés aux déplacements internationaux. Ces mesures comprennent l'obligation pour la plupart des voyageurs arrivant au pays de se placer en quarantaine pendant 14 jours ainsi qu'une nouvelle exigence selon laquelle les voyageurs doivent obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des trois jours précédant l'embarquement dans un avion à destination du Canada.

Le programme pilote lancé aujourd'hui à l'Aéroport international Pearson de Toronto est le fruit de la collaboration entre les intervenants du secteur, l'administration aéroportuaire du Grand Toronto et le gouvernement du Canada. Cette initiative prépare le terrain en vue d'autres travaux scientifiques menés avec le gouvernement de l'Ontario et visant le dépistage de la COVID-19 chez les voyageurs internationaux.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec l'Ontario et les autres provinces, les territoires et les partenaires pour mettre en œuvre des mesures novatrices et fondées sur des données scientifiques à la frontière internationale du Canada.

L'Agence de la santé publique du Canada déconseille toujours les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada.

« Avec la période de quarantaine obligatoire de 14 jours imposée à la plupart des voyageurs arrivant au Canada, nos mesures frontalières sont parmi les plus strictes au monde. Notre intervention contre la COVID-19 continuera de reposer sur des données scientifiques, et ce programme pilote nous permettra de faire progresser la recherche canadienne sur les mesures les plus efficaces à appliquer en combinaison avec la quarantaine et les tests. »

Le gouvernement du Canada continue de déconseiller les voyages non essentiels et rappelle aux voyageurs de retour au pays qu'ils s'exposent à des sanctions sévères s'ils contreviennent à l'obligation de se mettre en quarantaine.

