Lancement du nouveau Delegate Destination Site, qui aide les planificateurs à promouvoir leurs prochains évènements

MELBOURNE, Australie, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Créer des évènements professionnels marquants dans un contexte commercial lié à la COVID-19 est désormais beaucoup plus simple grâce au nouveau site de marketing numérique du Melbourne Convention Bureau (MCB), conçu pour aider les planificateurs et les organisateurs professionnels de congrès (PCO) à promouvoir Melbourne et l'État du Victoria auprès des délégués qui participeront à de futures réunions.

Le Delegate Destination Site fournit aux organisateurs d'évènements un contenu très utile sur les destinations et des ressources pertinentes pour les aider à optimiser leur évènement professionnel et à renforcer l'engagement des délégués à l'égard de la destination d'accueil de l'évènement.

La présidente-directrice générale du MCB, Julia Swanson, a déclaré qu'à l'instar de la plupart des entreprises, le MCB s'attache à continuer de soutenir ses clients et réagit en réorganisant l'apport de certains de ses produits et services sous forme numérique, en lieu et place des activités traditionnelles de vente et de marketing.

« Étant donné qu'à l'échelle mondiale, les villes se trouvent à des stades différents de la pandémie de coronavirus, les programmes habituels de promotion et de marketing des conférences et congrès ont été perturbés.

« Nous devons proposer des solutions alternatives pour veiller à ce que les clients puissent continuer à promouvoir leurs réunions, d'autant plus que les possibilités de rencontres en personne sont limitées. »

Le Delegate Destination Site tire parti du soutien à la planification d'évènements déjà fourni par le MCB, l'agence principale du Victoria pour l'acquisition et la réalisation d'évènements professionnels dans la région.

« C'est une période difficile pour nos clients, car leurs entreprises sont aux prises avec leurs propres difficultés financières, les restrictions de voyage, les sentiments changeants des consommateurs et un nouveau niveau de responsabilités en matière de santé et de sécurité.

« Le MCB est non seulement conscient de cela, mais aussi du besoin de développer rapidement de nouveaux moyens d'encourager l'inscription des délégués aux prochains évènements », a déclaré Mme Swanson.

Plusieurs organisateurs de congrès et conférences ont d'ores et déjà commencé à utiliser le Delegate Destination Site, auquel ils peuvent facilement accéder via une touche sur le site web de leur conférence et qui s'intègre aisément aux canaux de communication actuels des organisateurs. Le contenu basé sur l'expérience et la réalité virtuelle du site s'avère être un véritable succès, car la demande de réunions virtuelles et hybrides ne cesse d'augmenter.

Ce site convivial propose une large gamme de ressources permettant d'explorer virtuellement la destination, les informations essentielles sur les voyages, des idées d'itinéraires captivants et des offres spéciales des partenaires du MCB pour découvrir ce que Melbourne et l'État du Victoria ont de mieux à offrir.

Qui plus est, alors que de nombreux clients et délégués internationaux continuent de travailler à distance, le site propose également un « kit de télétravail » très plaisant. Ce « kit de survie » s'articule autour d'une destination et propose des activités en ligne amusantes, telles qu'un album à colorier pour divertir les enfants, des arrière-plans Zoom de Melbourne et des expériences virtuelles fournies par les partenaires du MCB.

