Lancement des premiers vols internationaux d'Air Canada Rouge à YQB

QUÉBEC, le 21 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier vol international d'Air Canada Rouge au départ de YQB s'est envolé vers Cancún, au Mexique, ce matin. Dans un décor et une ambiance colorés, les passagers ont eu droit à un accueil chaleureux de Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB, David Rheault, directeur général des relations gouvernementales et avec les collectivités chez Air Canada et Guy Marchand, chef principal des ventes pour l'Est du Canada chez Vacances Air Canada.

« Nous sommes heureux qu'Air Canada ait choisi de consolider sa présence à Québec en offrant des vols internationaux au départ de YQB. En bonifiant sa desserte hivernale et en ajoutant des vols vers les destinations soleil, la compagnie aérienne répond aux besoins et demandes des gens de Québec », a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. « Cette annonce est le résultat d'une collaboration fructueuse et profitable entre Air Canada et YQB », a-t-il ajouté.

Les vols d'Air Canada Rouge à destination de Cancún ont débuté ce matin et prendront fin le 11 avril 2020, tandis que les vols à destination de Punta Cana commenceront le 22 décembre 2019 et se termineront le 12 avril 2020. Les vols sont assurés par un Airbus A321 d'Air Canada Rouge en configuration tout économique de 200 places.

Vol Départ Arrivée Jour de la semaine AC1776 Québec, 8 h Cancún, 13 h Samedi AC1777 Cancún, 14 h Québec, 18 h 30 Samedi AC1772 Québec, 8 h 20 Punta Cana, 13 h 50 Dimanche AC1773 Punta Cana, 14 h 50 Québec, 18 h 30 Dimanche

« Nous sommes ravis de proposer ces services sans escale à nos clients de la ville de Québec pour qu'ils puissent s'offrir une escapade hivernale à Cancún ou à Punta Cana. Nous ajoutons ces nouvelles liaisons afin de répondre à la demande attendue des clients de la capitale du Québec. Nous souhaitons aussi leur donner l'occasion de profiter d'expériences de vacances incroyables », a déclaré Mark Galardo, vice-président, planification du réseau d'Air Canada.

Air Canada à Québec

Avec ces deux nouvelles liaisons, Air Canada aura proposé près de 1,2 million de sièges sur le marché de Québec en 2019. Air Canada, Air Canada Rouge et ses partenaires commerciaux régionaux exploités sous l'appellation commerciale Air Canada Express assurent quelque 275 vols par semaine entre Québec et Montréal, Sept-Îles, Gaspé, Toronto et Ottawa.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

LE PASSAGER AVANT TOUT®

Bonification de la desserte aérienne à YQB dans les six derniers mois

Air Canada annonce ses premiers vols internationaux au départ de YQB pour l'hiver 2019-2020 : Cancún et Punta Cana . La compagnie aérienne bonifie également sa desserte vers Toronto en modifiant le type d'aéronefs utilisés pour augmenter la capacité aux heures de pointe.

annonce ses premiers vols internationaux au départ de YQB pour l'hiver 2019-2020 : . La compagnie aérienne bonifie également sa desserte vers en modifiant le type d'aéronefs utilisés pour augmenter la capacité aux heures de pointe. American Airlines lance un vol saisonnier vers Chicago (deux compagnies aériennes desservent maintenant cette destination à YQB).

lance un vol saisonnier vers (deux compagnies aériennes desservent maintenant cette destination à YQB). Air Transat augmente sa capacité et sa fréquence vers Paris et Fort Lauderdale pour l'hiver 2019 et l'été 2020.

augmente sa capacité et sa fréquence vers et pour l'hiver 2019 et l'été 2020. Sunwing ajoute une nouvelle destination mexicaine au départ de YQB pour l'hiver 2019-2020 : Mazatlán .

SOURCE Aéroport de Québec