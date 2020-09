Lancement de l'application ESTIMATION IMMO by acheter-louer.fr

LES ULIS, France, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-louer, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, annonce le lancement de sa nouvelle application, ESTIMATION IMMO pour estimer facilement et gratuitement son bien immobilier.

Disponible sur IOS et Android depuis le 28 septembre 2020, l'application ESTIMATION IMMO by acheter-louer.fr permet aux propriétaires d'estimer gratuitement la valeur de leur bien immobilier grâce à l'ensemble des fonctionnalités suivantes :

Carte des biens vendus dans le quartier

Graphiques de l'évolution des 5 dernières années des prix au m² dans le quartier sélectionné

Évolution des prix au mètre carré des 5 dernières années

Partage de votre estimation réalisée avec l'application

Biens similaires à la vente

Proposer votre bien à la vente

Sauvegarde des estimations

Une estimation en temps réel de son bien

En quelques clics, chacun des utilisateurs est invité à renseigner les caractéristiques principales de son logement afin d'obtenir gratuitement et en temps réel une évaluation fiable de sa maison ou de son appartement. Pour ce faire, l'estimateur de bien immobilier prend en compte différents critères : emplacement géographique et environnement (secteur, quartier, immeuble, proximité des transports, des écoles, des services publics et commerces...), caractéristiques du bien (étage, surface, nombre de pièces, exposition...), prix du foncier, charges de copropriété, évolution des prix de l'immobilier …

Un historique des ventes réalisées dans le secteur au cours des 5 dernières années

Soucieux de proposer un service complet et de qualité à ses utilisateurs, l'application ESTIMATION IMMO by acheter-louer.fr propose également de consulter la valeur des biens immobiliers vendus dans un secteur sélectionné au cours de ses 5 dernières années. Les données de cette fonctionnalité sont issues de la base des « demandes de valeurs foncières » (DVF) d'Etalab, organisme issu du département de la direction interministérielle du numérique chargé de coordonner la politique d'ouverture et de partage des données publiques. Grâce à la précision et à la fiabilité des données recueillies, l'utilisateur de l'application ESTIMATION IMMO by acheter-louer.fr peut à la fois, estimer son bien immobilier et connaître la valeur des biens dernièrement vendus de son secteur.

En déployant l'application ESTIMATION IMMO, le groupe Acheter-Louer.fr prouve sa capacité à poursuivre son développement actif en proposant une offre innovante et compétitive qui complète parfaitement sa gamme de services immobiliers.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 - investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg