Lancement de la campagne marquant la fin de l'année scolaire - A+ pour les profs et les élèves de l'école publique

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Comment souligner le courage et la détermination dont les profs et leurs élèves ont fait preuve au cours de cette année scolaire difficile qui se termine? Pourquoi pas en le criant sur tous les toits, ou plutôt sur tous les canaux, en partageant un message de fierté auprès de la population québécoise? C'est donc avec enthousiasme que la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) lance aujourd'hui une campagne publicitaire multiplateforme à travers le Québec afin d'honorer le travail exceptionnel accompli par les profs et leurs élèves cette dernière année, tout en affirmant sans gêne qu'ils méritent toutes et tous A+.

Un message de reconnaissance envers les profs et leurs élèves

La dernière année scolaire a connu son lot de rebondissements et a été particulièrement éprouvante dans les écoles publiques du Québec. On pense entre autres aux mesures sanitaires à mettre en place et à faire respecter, aux nombreux ajustements que les profs ont dû apporter à leur planification en raison de fermeture d'écoles et de classes ainsi que du basculement en mode virtuel ou hybride. Tout au long de l'année scolaire, les profs et les élèves ont su s'adapter et faire face à la situation.

« Les profs et leurs élèves sont loin de l'avoir eu facile tout au long de l'année scolaire qui s'achève. Ils ont vécu beaucoup d'incertitude et de revirements de dernière minute, mais c'est grâce à leur détermination et à leur courage qu'ils sont passés à travers. Pour la FAE, il ne faisait aucun doute que nous devions le signifier fièrement, en prenant à témoin la population québécoise, ainsi que leur souhaiter de bien profiter des vacances estivales pour se reposer et refaire le plein d'énergie », a fait valoir Sylvain Mallette, président de la FAE.

Un A+ au cœur du processus de création

Pour une durée de quatre semaines, cette campagne créative, réalisée par l'agence Les Évadés, sera déclinée sur plusieurs supports, notamment sur des panneaux d'autoroute, d'autobus, d'abribus et de vélos BIXI, du mobilier urbain, de l'affichage « sauvage » ainsi que des messages radiophoniques portant la voix d'Émile Proulx-Cloutier.

Quatre visuels représentant la diversité des membres de la FAE et de leurs élèves leur attribueront la note A+ pour leur courage et pour leur détermination. La FAE leur rappelle également qu'elle continuera de les accompagner et de les soutenir lors de la prochaine rentrée scolaire et leur dit À+ pour la suite!

