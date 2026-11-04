Lancaster Colony stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lancaster Colony hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.71 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 481.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lancaster Colony 493.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch