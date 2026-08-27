Lancaster Colony präsentierte Quartalsergebnisse

Lancaster Colony hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.18 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.19 Prozent zurück. Hier wurden 465.0 Millionen USD gegenüber 475.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6.98 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6.07 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.08 Prozent auf 1.93 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6.79 USD sowie einen Umsatz von 1.92 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch