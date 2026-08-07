Lan Airlines SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lan Airlines SA hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.380 CLP je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lan Airlines SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’715.23 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel waren 3’070.34 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch