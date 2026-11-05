Lan Airlines SA legte Quartalsergebnis vor

Lan Airlines SA stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.75 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lan Airlines SA ein EPS von 0.580 CLP je Aktie vermeldet.

Lan Airlines SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4’182.10 Milliarden CLP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3’643.82 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch