Lamor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lamor lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Lamor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.5 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch