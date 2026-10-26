Lammhults Design Group (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lammhults Design Group (B) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.82 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lammhults Design Group (B) 0.360 SEK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Lammhults Design Group (B) 208.9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 205.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch