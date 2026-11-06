Lamda Development SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lamda Development SA veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154.8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 133.0 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch