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18.09.2026 06:37:00
Lamda Development SA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lamda Development SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0.800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Lamda Development SA im vergangenen Quartal 122.7 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lamda Development SA 204.8 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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