L'AMC s'associe à Pallium Canada pour accélérer et améliorer la formation en soins palliatifs des travailleurs de la santé

OTTAWA, le 17 avril 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse d'annoncer un investissement pluriannuel de 500 000 $ visant à améliorer la formation en soins palliatifs pendant et après la pandémie de COVID-19. Alors que les équipes de santé travaillent sans relâche pour protéger la sécurité des Canadiens, la demande en soins palliatifs et en soins de fin de vie augmente. Pour soutenir les médecins et les autres travailleurs de la santé, l'AMC et Pallium Canada (Pallium) offrent un accès en ligne gratuit à des modules de formation et à d'autres ressources.

Grâce à l'investissement de l'AMC, les modules en ligne LEAP (Les essentiels de l'approche palliative) de Pallium sont maintenant offerts gratuitement à tous les professionnels de la santé du Canada. Cette ressource permettra aux médecins et aux autres travailleurs de la santé de première ligne d'acquérir rapidement les compétences et les connaissances requises pour prodiguer des soins palliatifs, notamment en ce qui concerne les besoins sociaux, psychologiques, affectifs et spirituels des patients.

« Dans des circonstances normales, les soins palliatifs sont pris en charge par une équipe interprofessionnelle de médecins, d'infirmiers, de travailleurs sociaux et d'intervenants en soins spirituels, explique le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC. En raison de la pression que subit actuellement notre système de santé, nous devons transmettre ces connaissances à nos travailleurs de la santé, ce qui leur permettra de mieux soigner leurs patients pendant et après la pandémie de COVID-19. »

« Nous sommes très reconnaissants à l'AMC pour son soutien; le programme améliorera l'excellence professionnelle et les soins axés sur les patients, se réjouit Jeffrey Moat, président-directeur général de Pallium. Il est plus important que jamais d'atténuer les souffrances des patients dans la mesure du possible, et d'alléger le fardeau de la maladie pour eux et leurs soignants. »

Depuis 2000, Pallium renforce la capacité des soins en enseignant aux professionnels de la santé dans différents cadres et domaines les compétences et les connaissances essentielles de l'approche palliative. Depuis 2014, plus de 28 000 professionnels de la santé ont suivi la formation LEAP.

À propos de Pallium Canada

Pallium est un organisme national à but non lucratif qui se consacre au renforcement des capacités professionnelles et communautaires afin d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs au Canada.

À propos de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

