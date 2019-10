L'AMC encourage la population canadienne à aller voter pour la santé demain

OTTAWA, le 20 oct. 2019 /CNW/ - À la veille de la 43e élection fédérale, l'Association médicale canadienne (AMC) rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens d'exercer leur droit démocratique et d'aller voter. Pendant toute la campagne, il est devenu clair que la santé et les soins de santé font partie des principales préoccupations de la population canadienne et que ces enjeux devraient influencer le résultat du scrutin.

« Chaque fois qu'on a demandé aux Canadiennes et aux Canadiens quelles étaient leurs principales préoccupations, la santé et les soins de santé étaient parmi les trois premières réponses, ce qui confirme qu'il existe de réelles inquiétudes sur l'état actuel de notre système de santé, explique le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC. Peu importe le résultat de demain, il faut répondre à ces préoccupations, et l'AMC a l'intention de travailler avec le prochain gouvernement à cette fin. »

Pendant les mois qui ont précédé la campagne, l'AMC a consulté la population canadienne et les médecins partout au pays afin de déterminer quels partis seraient le plus en mesure de faire changer les choses en matière de santé et de soins de santé. Les Canadiennes et les Canadiens ont parlé de la pénurie de professionnels de la santé, des longs temps d'attente, des hôpitaux bondés et des compressions gouvernementales continues dans les services de santé pour équilibrer le budget, et sont d'avis que le gouvernement fédéral devrait faire plus pour améliorer la prestation des soins de santé partout au pays, dans chaque province et territoire.

L'AMC reconnaît que pendant la campagne électorale, un certain nombre de partis politiques ont proposé diverses mesures qui pourraient améliorer le système de santé.

Les priorités de l'AMC sont entre autres l'accès aux soins, les soins aux aînés, les soins virtuels, l'assurance médicaments, la santé mentale chez les jeunes et les changements climatiques et la santé. L'AMC recommande aux électeurs et électrices de tenir compte de ces enjeux au moment d'apposer leur croix sur le bulletin de vote lundi.



