Lambodhara Textiles: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lambodhara Textiles präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4.18 INR gegenüber 3.20 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 672.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 625.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch