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07.10.2026 06:37:00
Lamb Weston: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Lamb Weston präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1.67 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.66 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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