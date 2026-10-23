Lam Research öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lam Research hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.24 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.22 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5.32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch