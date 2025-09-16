Lam Research Aktie 946190 / US5128071082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2025 03:22:19
Lam Research And JSR/Inpria Ink Cross-Licensing Deal To Propel Advanced Semiconductor Manufacturing
(RTTNews) - Lam Research Corp. (LRCX) and JSR Corporation announced a non-exclusive cross-licensing and collaboration agreement between Lam and JSR/Inpria to advance leading-edge semiconductor manufacturing.
The partnership aims to accelerate the industry's transition to next-generation patterning technologies, including dry resist solutions for extreme ultraviolet (EUV) lithography, and to drive innovation in materials for atomic layer etching and deposition processes.
Under the agreement, the companies will integrate JSR/Inpria's advanced patterning resists and films with Lam's etch and dry resist deposition technologies. Together, they will expand R&D efforts to support chipmakers scaling in the AI era—focusing on metal oxide resists, high numerical aperture (NA) EUV patterning for advanced nodes, and other next-generation films for semiconductor fabrication.
In addition, leveraging JSR's recent acquisition of Yamanaka Hutech Corporation, Lam and JSR plan to explore new precursor materials and processes for advanced atomic layer deposition and etch solutions.
Lam and Inpria have also agreed to dismiss all claims against each other in the litigation Inpria v. Lam Research in the District Court of Delaware and all related inter partes review (IPR) proceedings.
Nachrichten zu Lam Research Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lam Research Corp.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart etwas schwächer, während der DAX leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte zeigten sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}