Lalithaa Jewellery Mart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lalithaa Jewellery Mart hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 4.74 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Lalithaa Jewellery Mart mit einem Umsatz von insgesamt 60.31 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26.02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch