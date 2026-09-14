|
14.09.2026 06:37:00
Lalithaa Jewellery Mart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lalithaa Jewellery Mart hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Bei einem Gewinn je Aktie von 4.74 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das vergangene Quartal hat Lalithaa Jewellery Mart mit einem Umsatz von insgesamt 60.31 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26.02 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.