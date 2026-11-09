Lalique steht laut Bericht zum Verkauf - Unternehmen: Bislang nichts entschieden

Zürich (awp) - Die Luxusgütergruppe Lalique steht einem Branchenportal zufolge zum Verkauf. Mehrheitsaktionär Silvio Denz veräussere die Kristall- und Parfümherstellerin zusammen mit ihren Archiven und den übrigen Vermögenswerten, schrieb "Miss Tweed" am Sonntag.

Lalique reagierte darauf mit einer Stellungnahme, dementierte die Verkaufsgerüchte aber nicht ausdrücklich. Der "spekulative" Bericht enthalte "mehrere unzutreffende Aussagen", hiess es vom Unternehmen, ohne dies näher zu erläutern.

"Wir erhalten regelmässig Anfragen von Investoren, die wir sorgfältig prüfen", liess sich zudem Denz in der Mitteilung zitieren. "Bislang ist nichts entschieden. Sobald ein Projekt für einen unserer Geschäftsbereiche konkret wird, informieren wir als erstes unsere Mitarbeitenden und ihre Vertretungen." Bis dahin bleibe alles, wie es ist.

Als er Lalique 2008 übernommen habe, habe sich das Unternehmen in einer schwierigen Lage befunden, so Denz. Seither sei die Manufaktur in Wingen-sur-Moder in Frankreich gestärkt worden, die Aktivitäten in Paris und Zürich weiterentwickelt und in Kollektionen und Boutiquen investiert worden. "Gemeinsam haben wir Lalique zurück in den Kreis der grossen französischen Maisons geführt."

Heute verfüge jeder Geschäftsbereich über eigene Teams, eigenes Know-how und eigene Perspektiven für die Zukunft. Er sei mittlerweile 70 Jahre alt und gehe die Nachfolge für jeden Geschäftsbereich der Gruppe jetzt mit der nötigen Weitsicht an.

Lalique war für einige Jahre an der SIX kotiert, wurde vor gut zwei Jahren aber wieder von der Börse genommen.

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