Lalique-Aktie: Lalique-Grossaktionär Müller stockt Beteiligung auf

Verwaltungsratspräsident Silvio Denz bleibt aber der Mehrheitsaktionär mit noch 50,1 Prozent der Aktien.

Mit dem Kauf von 1,3 Millionen Aktien hat die Müller Handels AG Schweiz ihren Anteil an Lalique auf 25 Prozent erhöht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Vollzug der Transaktion werde "in den nächsten Tagen" erwartet.

"Das durch die Beteiligungserhöhung zum Ausdruck gebrachte Vertrauen von Erwin Müller ehrt uns und ist uns Verpflichtung", erklärte VR-Präsident Denz in dem Communiqué. Man würde sich auch über eine Vertretung im Verwaltungsrat freuen.

Die Müller Handels AG Schweiz ist der Schweizer Arm der gleichnamigen deutschen Drogeriemarktkette von Erwin Müller. Diese hatte im Juli 2023 eine Beteiligung von 8,3 Prozent von Silvio Denz an Lalique erworben. Heute arbeiten Lalique und Müller im Vertrieb von Parfüms und Sonnenschutzprodukten zusammen - weitere Möglichkeiten zur Kooperation würden geprüft.

Laut einer Sprecherin ist der Grossaktionär Müller mit der vor Kurzem zur neuen Konzernchefin von Lalique berufenen Nina Müller nicht verwandt.

ra/tv

Zürich (awp)