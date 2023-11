Lalique-Aktie in Grün: Übernahme von 75-Prozent-Anteil an Weingut Château Lafaurie-Peyraguey abgeschlossen

Der Kaufpreis in Höhe von 18 Millionen Euro wurde durch eine Kapitalerhöhung innerhalb des bestehenden Kapitalbands finanziert.

Insgesamt wurden 450'000 Aktien mit einem Nennwert von 0,20 Franken ausgegeben, wie Lalique am Montag mitteilte. Sämtliche neuen Aktien gingen für einen Ausgabepreis von 40 Franken je Aktie an Lalique-Hauptaktionär Silvio Denz, der seinen Anteil am Weingut in die Lalique-Gruppe einbringt. Damit erhöhte sich sein Anteil an Lalique auf 53,03 von 50,10 Prozent.

Die am 1. November angekündigte Transaktion sei per 24. November abgeschlossen worden, heisst es weiter. Château Lafaurie-Peyraguey werde rückwirkend per 1. Juli 2023 in den Ergebnissen der Gruppe konsolidiert.

An der SIX gewinnt die Lalique-Aktie am Montag zeitweise 1,12 Prozent auf 36,00 Franken hinzu.

Zürich (awp)