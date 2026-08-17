Lakshmi Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lakshmi Mills hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 44.72 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lakshmi Mills -316.720 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 597.2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 550.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch