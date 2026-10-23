Lakshmi Machine Works gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lakshmi Machine Works hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 66.68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38.30 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.72 Prozent auf 11.32 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch