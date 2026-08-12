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12.08.2026 06:37:00
Lakshmi Electrical Control Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lakshmi Electrical Control Systems liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lakshmi Electrical Control Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 2.11 INR. Im letzten Jahr hatte Lakshmi Electrical Control Systems einen Gewinn von 2.32 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 659.2 Millionen INR gegenüber 524.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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